Глава Карелии поздравил земляков с Днем Победы

9 мая Артур Парфенчиков пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил земляков с Днем Победы и пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира: «Слава народу-победителю!» «Подвиг наших отцов, дедов и прадедов мы помним и чтим.