На благоустройство дворов в Хабаровском крае выделено более 800 миллионов рублей

В Хабаровском крае продолжается масштабное благоустройство прилегающих территорий. На эти цели выделено более 800 млн рублей, что позволит значительно увеличить объемы ремонтных работ и количество благоустроенных территорий.
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