Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    Не понятно почему разница в оплате штрафа между женщинами и мужчинами???В Нижегородской о...
  • саша дмитренко
    искренне  сочувствую  курильщикам  москвы!  держитесь!!!!!!!Курильщикам запре...
  • ZETVEL ZETVEL
    Это один из тех редких правильных законов)Курильщикам запре...

На благоустройство дворов в Хабаровском крае выделено более 800 миллионов рублей

На благоустройство дворов в Хабаровском крае выделено более 800 миллионов рублей

В Хабаровском крае продолжается масштабное благоустройство прилегающих территорий. На эти цели выделено более 800 млн рублей, что позволит значительно увеличить объемы ремонтных работ и количество благоустроенных территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх