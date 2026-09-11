Ликсутов: пассажиры Рублево-Архангельской линии будут совершать более 90 тыс. поездок

Составы «Москва-2026» проехали более 37,8 тыс. км с момента открытия первого участка Рублево-Архангельской линии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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