Жителей Твери приглашают на выставку хищных растений

4 и 5 января Ботанический сад ТвГУ приглашает на выставку хищных растений «Зелёные монстрики» (6+). С 10:00 до 17:00 гости также смогут посетить мастер-классы от владельца растений Сергея Куницына, который расскажет и покажет, как ухаживать за столь необычными цветами.
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