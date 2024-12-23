Жителей Твери приглашают на выставку хищных растений

4 и 5 января Ботанический сад ТвГУ приглашает на выставку хищных растений «Зелёные монстрики» (6+). С 10:00 до 17:00 гости также смогут посетить мастер-классы от владельца растений Сергея Куницына, который расскажет и покажет, как ухаживать за столь необычными цветами.