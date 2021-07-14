Российский ученый предупредил, что аномально жаркие периоды участятся

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский в беседе с журналистами заявил, что изменения климата способны сделать более частыми аномально жаркие периоды .
Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский в беседе с журналистами заявил, что изменения климата способны сделать более частыми аномально жаркие периоды .
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