ООН приветствует шаги по улучшению ситуации между Россией и Украиной

Офис Генсека ООН, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об отказе России и Украины бить по энергообъектам, заявил, что приветствует шаги по улучшению ситуации между Москвой и Киевом.
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