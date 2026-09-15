Saudi Aramco Cancels European Crude Cargoes as Key Pipeline Stays Shut

Saudi Aramco has canceled or delayed crude deliveries to European refiners after the shutdown of the kingdom’s East-West pipeline cut into one of its remaining routes around the Strait of Hormuz.
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