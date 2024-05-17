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Журналист Tuttosport о конфликте с Аллегри: «Это была не ссора, а его монолог. Когда он начал кричать, я стоял в 20 метрах от него и говорил по телефону. Я не оскорблял его и не повышал голос»

Инцидент произошел во время финала Кубка Италии, где «Ювентус» обыграл  «Аталанту» (1:0). Главный редактор Tuttosport рассказал, что конфликт с главным тренером «бьянконери» случился в коридоре, ведущем в зал для прессы.

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