Журналист Tuttosport о конфликте с Аллегри: «Это была не ссора, а его монолог. Когда он начал кричать, я стоял в 20 метрах от него и говорил по телефону. Я не оскорблял его и не повышал голос»

Инцидент произошел во время финала Кубка Италии, где «Ювентус» обыграл «Аталанту» (1:0). Главный редактор Tuttosport рассказал, что конфликт с главным тренером «бьянконери» случился в коридоре, ведущем в зал для прессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии