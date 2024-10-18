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Театр абсурда

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Дроны над базой США

Дроны над базой США

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ «Загадочные дроны 17 дней атаковали военную базу США. Пентагон в замешательстве»: Стаи беспилотников преследуют американские военные объекты, но оказалось, что сбивать их военным не позволяет закон.

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