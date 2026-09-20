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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайла Харрисон проведет чемпионский бой с Амандой Нуньес на UFC 334

Чемпионка женского легчайшего дивизиона Кайла Харрисон будет драться с Амандой Нуньес 15 ноября на UFC 334.

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