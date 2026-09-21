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Русская Семёрка

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Бельгийское Конго: какую цивилизацию принесла «просвещенная Европа» в Африку на самом деле

Европа конца XIX века гордилась собой. Всеобщее избирательное право, парламенты, наука, искусство, христианская мораль — всё это должно было свидетельствовать о превосходстве «цивилизованного мира» над «дикими» народами.

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