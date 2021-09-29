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Судимым за тяжкие преступления могут запретить работать водителями такси

Судимым за тяжкие преступления могут запретить работать водителями такси

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму пакет законопроектов, инициирующих запретить людям, имеющим непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, устраиваться на работу в такси и осуществлять перевозки пассажиров.

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