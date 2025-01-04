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Царьград

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Дед Мороз со стрелой: убийство предпринимателя в Канаше раскрыто

Дед Мороз со стрелой: убийство предпринимателя в Канаше раскрыто

В Чувашии арестован 71-летний житель, который, переодевшись в Деда Мороза, застрелил владельца магазина в Канаше.

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