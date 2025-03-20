Россиянам рассказали, как выгодно продлить майские праздники в 2025 году

Россияне могут продлить отдых на майских праздниках, несмотря на официально утвержденные выходные дни — как это сделать выгодно, рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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