«Нельзя учиться на «Спартаке». Тарпищев — о тренерском мастерстве Абаскаля

Шамиль Тарпищев дал понять, что не в восторге от главного тренера «Спартака». Глава Федерации тенниса России и давний болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мыслями о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии