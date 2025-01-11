«Отпетый мошенник» Сергей Аморалов: уход от солистки «Сливок», скандал вокруг смерти Тома Хаоса и суды с коллегами

Еще в юности певец прославился в группе «Отпетые мошенники», однако впоследствии его обвинили в распаде золотого состава коллектива, а потом и в смерти Тома Хаоса… Но был ли Сергей Аморалов замешан в случившемся?Еще в юности певец прославился в группе «Отпетые мошенники», однако впоследствии его обвинили в распаде золотого состава коллектива, а потом и в смерти Тома Хаоса… Но был ли Сергей Аморалов замешан в случившемся? Сергей АмораловСергей Суровенко, а именно так звали нашего героя до взлета творческой карьеры, появился на свет в Ленинграде в семье слесаря 11 января 1979-го.