«Личная армия Попского»: как русский эмигрант нанёс поражение Роммелю в Африке

В официальном реестре британской армии времён Второй мировой значится самое маленькое самостоятельное подразделение за всю её историю — «Демонстрационный эскадрон № 1», начинавший с двух десятков человек.
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