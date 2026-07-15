Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Личная армия Попского»: как русский эмигрант нанёс поражение Роммелю в Африке

В официальном реестре британской армии времён Второй мировой значится самое маленькое самостоятельное подразделение за всю её историю — «Демонстрационный эскадрон № 1», начинавший с двух десятков человек.

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