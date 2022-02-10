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НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Чикаго», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Даллас» одолел «Нэшвилл»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Даллас» вырвал победу над «Нэшвиллом» (4:3), «Эдмонтон» уступил «Чикаго» (1:4), «Айлендерс» играют с «Ванкувером».

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