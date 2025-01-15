Осенний призыв завершился в Мангистау: 700 новобранцев отправились в армию

В Мангистауской области завершился осенний призыв 2024 года. С 1 сентября по 31 декабря на службу в ряды Вооруженных сил Казахстана и других воинских формирований отправились 700 новобранцев, среди которых около 300 человек направлены в Министерство обороны Республики Казахстан.