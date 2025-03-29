МИД разъяснил механизм внешнего управления Украиной, упомянутый Путиным

Механизм создания временных администраций по линии ООН уже не раз был реализован в истории, поэтому Россия или посредники, теоретически, могут подать такой запрос в организацию по итогам переговоров, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов 30 марта, сообщает ТАСС.