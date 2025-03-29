МИД разъяснил механизм внешнего управления Украиной, упомянутый Путиным

Механизм создания временных администраций по линии ООН уже не раз был реализован в истории, поэтому Россия или посредники, теоретически, могут подать такой запрос в организацию по итогам переговоров, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов 30 марта, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии