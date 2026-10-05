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Оксана Олешко, первая солистка Hi-Fi: ради неё мужчины бросали семьи

Оксана Олешко, первая солистка Hi-Fi: ради неё мужчины бросали семьи

Оксана Олешко вошла в историю как первая солистка Hi-Fi — та самая девушка из «золотого состава» рядом с Митей Фоминым и Тимофеем Пронькиным.

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