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Северный фланг НАТО: стратегический тандем Исландии и Норвегии

Северный фланг НАТО: стратегический тандем Исландии и Норвегии

Заявление Марко Рубио о стратегической роли Исландии имеет прямое отношение и к Норвегии, поскольку обе страны встроены в одну и ту же архитектуру безопасности Северной Атлантики.

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