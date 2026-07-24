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Царьград

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Пресс-служба УрО РАН сообщила о смерти Никиты Зезина на 68-м году

Пресс-служба УрО РАН сообщила о смерти Никиты Зезина на 68-м году

На 68-м году жизни скончался Никита Зезин, директор Уральского федерального аграрного научного центра УрО РАН.

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