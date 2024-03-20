Закончились выборы. Но парад человеческой глупости, видимо, не заканчивается никогда. Такое ощущение, будто наблюдаешь за чемпионатом мира по идиотизму.
Перепись идиотов продолжается?
Комментарии
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Нина Грекова
Моё мнение. Лично мне и наверное народу нашей Страны - НАСРАТЬ на НАТО и ЕС, что они думают о России и о русском человеке. У нас есть Путин, есть планы на будущее - если не будут лезть на наши земли, наши враги - будет мир. Хотят войны - они её получат...
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19 час.
АндрейБорков
Давайте дружно плюнем на всю эту АХИНЕЮ с суждениями и высказываниями ДЕРЬМОКРАТОВ и ЕВРОГЕЙЦЕВ с АМЕРИКСАМИ. Нам самое главное, это то о чем мы думаем и говорим. А то, что думают идиоты, уроды и гимосеки, коечно интересно, но в первую очередь это интересно врачам ведущих направлений ПСИХИАТРИИ и НАРКОЛОГИИ. Чем меньше будем читать всякую хрень, тем лучше для нас.
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14 час.
Аркадий Цыганов
В дерьмократичном западном колхозе 12 монархий. В США вообще непонятки. Сплошная лажа. Читайте О,Генри. В Германии канцлером становится не всенародно избранный, а представитель партии набравший больше голосов. Это 20-30%. И где здесь запах демократии? А вот запах дерьмократии вонючий)))
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11 час.
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