Перепись идиотов продолжается?

Нина Грекова Моё мнение. Лично мне и наверное народу нашей Страны - НАСРАТЬ на НАТО и ЕС, что они думают о России и о русском человеке. У нас есть Путин, есть планы на будущее - если не будут лезть на наши земли, наши враги - будет мир. Хотят войны - они её получат...

АндрейБорков Давайте дружно плюнем на всю эту АХИНЕЮ с суждениями и высказываниями ДЕРЬМОКРАТОВ и ЕВРОГЕЙЦЕВ с АМЕРИКСАМИ. Нам самое главное, это то о чем мы думаем и говорим. А то, что думают идиоты, уроды и гимосеки, коечно интересно, но в первую очередь это интересно врачам ведущих направлений ПСИХИАТРИИ и НАРКОЛОГИИ. Чем меньше будем читать всякую хрень, тем лучше для нас.