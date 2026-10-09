Свердловская область стала лидером РФ по расселению аварийного жилья

В Свердловской области по программе комплексного развития территорий расселили почти 170 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новые квартиры получили 9,5 тысячи человек.
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