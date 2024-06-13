Бывшего заместителя начальника МРЭО ГИБДД Брянска Мкртчяна этапировали в СИЗО

В Брянск из колонии этапировали бывшего заместителя начальника МРЭО ГИБДД Армена Мкртчяна. В настоящее время Мкртчян находится в брянском СИЗО, и, возможно, это связано с уголовным делом, по которому у следователей возникли вопросы.
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