CNN: заявление Хегсета о трансляции казни застало Пентагон и армию врасплох

Заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что казнь американского военного психиатра Нидала Малика Хасана, убившего сослуживцев на базе Форт-Худ, будет показана в прямом эфире, застало Пентагон и американскую армию врасплох.
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