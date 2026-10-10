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CNN: заявление Хегсета о трансляции казни застало Пентагон и армию врасплох

Заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что казнь американского военного психиатра Нидала Малика Хасана, убившего сослуживцев на базе Форт-Худ, будет показана в прямом эфире, застало Пентагон и американскую армию врасплох.

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