Шикарная развязка в группе смерти Евро, Германия – Англия и Бельгия – Португалия в 1/8 финала, праздник сборной Украины и печаль венгров, новые рекорды Роналду и другие новости

☀️🍧Привет-привет! Наступило очередное жаркое утречко в ритме Евро-2020 и других спортивных событий, которые мы непрерывно освещаем в бодром и ироничном ключе – давайте настроимся на позитив и веселье.
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