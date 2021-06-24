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Шикарная развязка в группе смерти Евро, Германия – Англия и Бельгия – Португалия в 1/8 финала, праздник сборной Украины и печаль венгров, новые рекорды Роналду и другие новости

Шикарная развязка в группе смерти Евро, Германия – Англия и Бельгия – Португалия в 1/8 финала, праздник сборной Украины и печаль венгров, новые рекорды Роналду и другие новости

☀️🍧Привет-привет! Наступило очередное жаркое утречко в ритме Евро-2020 и других спортивных событий, которые мы непрерывно освещаем в бодром и ироничном ключе – давайте настроимся на позитив и веселье.

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Лена Мисько
я когда смотрела и слушала речь капитана сборной Венгрии, не могла отделаться от мысли: почему же у нашей сборной такой позорный капитан?? (((
Лена Мисько
Сергей Карасев войдет в число арбитров, которые продолжат работу на чемпионате Европы, пишет «СЭ». Российский судья работал на матчах группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0).
Лена Мисько
Да что вы знаете о домашнем судействе? / Бразильцам сегодня дали дополнительных десять с лишним минут, а все потому что они никак не могли выиграть у колумбийцев. Раз уж уговорили пацанов выступить на Копе, надо поддержать их в трудный момент. Лучшим в этом матче все равно будет безумный голешник Луиса Диаса, который по соцсетям можно найти с миллиона разных ракурсов, но лучшего всего он все равно смотрится в динамике. Динамичным получился и ответ Фирмино, ну а похоронный прилетел от Каземиро аж на 100-й минуте. Зато у бразильцев по-прежнему стопроцентный рэкорд - больше на Копе таким похвастаться никто не может. Героем же другого матча стал аватар канала @GianlucaLapadula. Джанлука Лападула вышел на второй тайм и раскидал по газону всех эквадорцев, вырвав для своей команды ничью. Это, кстати, был первый его гол за сборную Перу. Хайлайты на русском языке для тех, кто предпочитает спать по ночам, как всегда прилагаются.
Лена Мисько
Эквадор - Перу https://youtu.be/s7VqE7lgSrE
Лена Мисько
Бразилия - Колумбия https://youtu.be/SB9UZIF99_o
Лена Мисько
Сборная США сформировала состав на Олимпийские игры Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о последних приглашениях игроков в Олимпийскую сборную США. В итоговый ростер Грегга Поповича вошли: защитники Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс»), Зак Лавин («Чикаго»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Дрю Холидэй («Милуоки»); форварды Джерами Грант («Детройт»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Крис Миддлтон («Милуоки»); центровые Бэм Адебайо («Майами») и Кевин Лав («Кливленд»). Также будет сформирована резервная сборная, которая примет участие в июльском тренировочном лагере основной команды. Одним из главных игроков в ней будет новичок «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2020 состоится с 25 июля по 8 августа. Команда США на групповой стадии сыграет против Ирана, Франции и еще одной сборной, которая пройдет квалификацию.
Лена Мисько
Никита Кучеров не вышел на второй период матча, вероятно, получив травму плеча или руки в начале встречи. Кучеров направился в раздевалку на третьей минуте первого периода спустя 14 секунд после попытки применить силовой прием против центрфорварда «Айлендерс» Мэтью Барзала. Он с трудом завершил смену и во время паузы в игре сразу направился к калитке, ведущей в раздевалку «Лайтнинг», где его встретил массажист клуба. Ранее в той же смене Кучерова толкнул клюшкой в спину защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд. Удаления не последовало. Кучеров упал, медленно поднялся, но продолжил игру. Кучеров - лучший бомбардир плей-офф. В 17 играх он набрал 27 (5+22) очков. Хоккеист пропустил целиком регулярный чемпионат после операции на бедре, которую ему сделали 29 декабря прошлого года.
Лена Мисько
Мы ждали эту таблицу! :))
Лена Мисько
ЛУЧШИЕ! Лучшие среди четвертых! Вопросы есть вообще?! Нагнули Европу! Рррооосссииияяя!
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [24.06.21 12:27] Как же избирательны болельщики сборной России по отношению к своей команде. Они считают, что вылетать с Евро нужно как сборная Венгрии, а не как Россия. Они всерьез считают, что хуже нашей команды на этом турнире не было. И я сейчас, наверное, всех удивлю. Но с точки зрения перфоманса сборная России лучше некоторых на чемпионате Европы. Вот разница созданных и допущенных xG: Хорватия: -2,0 Россия: -2,1 Финляндия: -2,9 Турция: -4,1 Северная Македония: -5,1 Словакия: -5,2 Венгрия: -5,3 Ладно, окей. Моменты у своих ворот забываются, а у чужих — запоминаются. Вот статистика созданных xG: Англия: 2,7 Россия: 2,7 Турция: 2,7 Хорватия: 2,1 Финляндия: 1,6 Венгрия: 1,2 Словакия: 0,9 То есть по факту сборная России далеко не худшая ни в атаке, ни в обороне (даже с учетом чудовищных ошибок Семенова и Зобнина). Показатели xG — это все опять в пользу того, какие у нас футболисты в команде. При созданных 2,7 xG мы забили только два гола, один из которых с пенальти. То есть реализация хромает. А реализация — это прямая оценка уровня футболистов. И еще раз — почему нужно отправлять в отставку Станислава Черчесова? Разве это он растит игроков в России?
Лена Мисько
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках *** УЕФА на официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках. Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм. Начиная с предстоящего сезона-2021/2022 правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации. Также недавно правило пяти замен было продлено до конца 2022 года. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264863
Лена Мисько
Газизов: «Спартак» выставил неподъемные условия по Урунову. Мы выходим из сделки. *** Что-то мне подсказывает, что Шамиль нормально так кинул своего игрока.
Лена Мисько
«Мы были готовы заплатить 1 миллион в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам «Спартак» поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика», — сказал Газизов «СЭ (https://sport-express.ru/football/rfpl/news/gazizov-ob-urunove-spasibo-za-sotrudnichestvo-izvinite-my-vyhodim-iz-sdelki-1804580/)».
Лена Мисько
вот хитросделанный, как у Уфы - так Спартак сразу заплати, как Уфа... так условия
Лена Мисько
В этом весь Шамиль Газизов. Умеет пускать пыль в глаза. Для Спартака плохо, что он еще это делал применительно к трансферам. На словах Урунов был узбекским уникумом, великолепным дриблером и чуть ли не лучше Кварацхелии. А на деле Остон остался не нужен своему покровителю. Кинул так сказать молодого игрока. Хотя после Спартака денег думаю осталось предостаточно, чтобы на собственные средства выкупить Урунова. Но это ж надо свои тратить, а это тяжело, не то что деньги Спартака.
Лена Мисько
72 финских болельщика, возвращавшиеся в Финляндию из Санкт-Петербурга, сдали положительные тесты на коронавирус – Yle Ковид обнаружен преимущественно у молодых людей, следовавших через пограничные пункты Ваалимаа и Нуйджамаа. Заразившихся может быть и больше - результаты всех 900 проб, взятых во вторник на границе, ещё пока не готовы.
кузнецов владимир
Это их еще венерологи не проверяли
Лена Мисько
😉
Лена Мисько
Ты куда пропал?, в отпуске был?
кузнецов владимир
Евро смотрю
Лена Мисько
Без нас?, или ты на стадионе?
кузнецов владимир
В Спб. Я же собирался на Швецию с Польшей
Лена Мисько
Извини, забыла … как впечатления?
кузнецов владимир
Лучше чем по телику.
Лена Мисько
Да ты что?, серьезно?
Лена Мисько
Не переживай, отстала, больше вопросов задавать не буду 😜
Лена Мисько
❗️Беглов о влиянии Евро-2020 на ситуацию с ковидом в Санкт-Петербурге: футбол здесь не виноват.
Лена Мисько
Конечно. Все это ветер с залива и божий промысел.
Лена Мисько
🧹«От него ждали мужского поступка и фразы «Я подаю в отставку» Павел Городницкий уверен – дедлайн по Черчесову все же существует. Но есть три причины, по которым тренеру сборной России дадут второй шанс... еще один 🤦‍♂️ https://www.eurosport.ru/football/euro-2020/2021/story_sto8387838.shtml?utm_source=telegram
Лена Мисько
Даниил Медведев вышел в третий полуфинал ATP на траве Истбурн 2017 🇬🇧 Лондон 2019 🇬🇧 Мальорка 2021 🇪🇸 За выход в финал сыграет с Карреньо-Бустой
Лена Мисько
Опрос : По совокупности последних 5 лет: кто больше заслуживает «Золотой мяч»? - Нголо Канте - Кевин Де Брюйне - Роберт Левандовски
Лена Мисько
я ЗА Левандовски!
Лена Мисько
Елена Рыбакина вышла в десятый полуфинал в карьере! В матче с Севастовой Елена отыграла подачу на матч и двойной матчбол 💪 За выход в финал Истбурна сыграет с Остапенко
Лена Мисько
🚴 🔥 🇫🇷 Совсем скоро мяч сменят педали, а бутсы – желтая майка лидера. Отмечай дни в календаре, ставь напоминания, чтобы не пропустить начало «Тур де Франс» 📅 🙌 Следи за горяченной французской гонкой вместе с Eurosport.ru!
Лена Мисько
Если почувствуете себя глупым, то просто вспомните, что 6 французских болельщиков приехали в Бухарест на матч своей сборной вместо Будапешта. По итогу им пришлось смотреть матч в баре румынской столицы 😂😂😂
Максим Комаров
Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал имеет шансы оказаться вне трансферных целей «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Athletic. По информации источника, лондонский клуб планирует обратить внимание на других игроков этой позиции, так как их не впечатлила игра Крала на чемпионате Европы. Ранее сообщалось, что английский клуб предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами. На данный момент Крал находится в расположении сборной Чехии. Национальная команда проводит подготовку к предстоящему матчу 1/8 финала турнира со сборной Нидерландов. Игра пройдёт 27 июня
Максим Комаров
А сколько было понтов! Предлагаю Спартаку предложить Вест Хэм Урунова вместо Крала. А лучший кучерявый легионер пусть уж тут пылит.
Ruslan Zakirov
А были понты или это ты сам надумал? Не возьмут - даже лучше. Не Умяровым и Хендриксом же в центре играть.
Максим Комаров
По-моему, больше всех понтовался сам Крал, или его агент. Я тоже считаю, что Крал - достойный футболист для РПЛ. Если подстраховать его приличной «собакой», то как box-to-box он весьма состоятелен. И взаимодействие с нелюбимым тобою Умяровым у них на приличном уровне. Но в Спартаке есть Рома Зобнин (герой Евро). У него самый высокий оклад и «скиллы» именно на той позиции, где мне видится Крал (могу ошибаться). Тедеско (других пока не было) так и не нашёл оптимальной расстановки для этих троих: Зобнин/Крал/Умяров. Поэтому, молодой чаще оставался на лавке, а кто-то из первых двоих играл опорного ниже. И там, чаще всего, игру проваливал. В этой связи рокировка Крал/«Вернблум» новому главному помогла бы.
Максим Комаров
Вообще, не понимаю, как Спартак умудрился прощёлкать Мухина! Он бы идеально подошёл Спартаку. Что в 3-5-2, что в 4-4-2, что в 4-3-3.
Ruslan Zakirov
А Мухин это футболист? Кроме молодости ничего нет.
Максим Комаров
Ну тогда купите у Зенита Барриоса. После Копа Америка он будет продаваться миллионов за 100. Но я бы на Мухине остановился) Правда, его уже Гинер выхватил.
Максим Комаров
Похоже, что если у Зенита будет трансфер на выход, то это будет именно Барриос. После игры с Бразилией, где он добавил в свою коллекцию скальп Неймара, его котировки резко возросли. Ну и открою маленький секрет: Сердар Азмун освободил квартиру, которую снимал в СПб. Минус: Барриос и Азмун? Плюс????? Ришарлисон….)
Максим Комаров
Зениту нужен (нужна) звезда в атаку. Не для РПЛ, для Европы. Такой чел, у которого колени не трясутся ни перед кем. Типа, Халка, когда он к нам переходил. К сожалению, такой куш не выдернуть, не отдав главный актив - Барриоса! Но на замену ему у нас есть Вендел. Так что, ситуация при которой Зенит продаст Барриоса и Азмуна и купит одного топового нападающего, видится мне весьма вероятной. И Эмика тогда можно будет вернуть на восьмую позицию. Себа или перейдёт в центр нападения, или останется на дерьмовой позиции. Смотря, кого купят.
Лена Мисько
Источник новости Athletic Те еще брехуны... РОФЛ )))

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