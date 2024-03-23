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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Хавбек «Химок» Берковский о лидерстве в Первой лиге: «Хотим продолжать стабильно набирать очки. Нам нравится побеждать» 

После 23 туров подмосковный клуб опережает идущий вторым «Акрон» на одно очко. — С учетом лидерства в Первой лиге насколько велика уверенность, что «Химки» вернутся в РПЛ? — Это футбол — думаю, здесь не надо говорить каких-то лишних слов.

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