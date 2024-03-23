Хавбек «Химок» Берковский о лидерстве в Первой лиге: «Хотим продолжать стабильно набирать очки. Нам нравится побеждать» 

После 23 туров подмосковный клуб опережает идущий вторым «Акрон» на одно очко. — С учетом лидерства в Первой лиге насколько велика уверенность, что «Химки» вернутся в РПЛ? — Это футбол — думаю, здесь не надо говорить каких-то лишних слов.