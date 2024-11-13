На Ямале подрядчик начал строить зимник из Самбурга до Заполярного месторождения

На Ямале подрядчик приступил к обустройству зимника протяженностью 66,53 километра. Дорога соединит село Самбург и Заполярное месторождение, сообщил департамент транспорта и связи администрации Пуровского района в официальном telegram-канале.
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