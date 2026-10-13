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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Родионенко: «Международная федерация гимнастики пугала организаторов ЧМ, что если не допустят, соревнования не будут считать квалификационными, но потом решение отменили»

Бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко высказалась о том, что ведущие российские гимнастки пропустят чемпионат мира, который является квалификационным к Олимпийским играм.

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