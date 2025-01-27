Боец с позывным «Лагуна» рассказал о работе на передовой в зоне СВО

Наводчик сообщил о принципах гаубицы «Мста-Б» Российский наводчик орудия с позывным «Лагуна» рассказал, что прошел подготовку на Д-30, но на передовой быстро переучился выполнять задачи на «Мста-Б», потому что принцип их наводки одинаковый.