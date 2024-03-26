Прокуратура через суд обязала администрацию Тамбовского округа отремонтировать дорогу

Прокуратура Тамбовского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности администрации Тамбовского муниципального округа.
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