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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Красиков о селекции «Ак Барса»: «Главное, что подписали Билялова – вопрос с первым номером закрыт. Что касается нападения, время еще есть. Будут ждать открытия североамериканского рынка, скорее всего»

Бывший голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков поделился ожиданиями от выступления «Ак Барса» в новом сезоне.

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