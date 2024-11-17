Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось

Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ В минувший четверг министр обороны США Ллойд Остин представил в конгрессе доклад об обновленной стратегии использования Соединенными Штатами ядерного оружия, который должен был стать финальным звеном хитрой многоходовки, направленной на лишение России своего самого мощного аргумента, но в итоге стал официальным предсмертным шепотом Байдена.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Это известие хорошее. Наши успехи в перевооружении не оставляют США и остальным странам западного мира возможностей безнаказанного нападения на Россию.
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9 час.

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