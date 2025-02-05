Военнослужащие ЮВО обучаются противодействию дронам в Ростовской области

После подготовки они отправляются в зону СВО Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию беспилотникам на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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