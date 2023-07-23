The Drive: Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой

Американский портал The Drive опубликовал материал, в котором изложен анализ наступления боевиков киевского режима военного эксперта из США Франца-Стефана Гади.
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