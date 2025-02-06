Названа средняя стоимость элитной вторички в Москве

Средний бюджет сделки на вторичном рынке элитного жилья в Москве в 2024 году составил 148 млн рублей – на 25% больше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.
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