Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

Имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович, признанный судом виновным в организации заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, попросил главу государства помиловать его и разрешить вернуться в Хьюстон, где проживает его семья.
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