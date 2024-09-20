Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

Имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович, признанный судом виновным в организации заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, попросил главу государства помиловать его и разрешить вернуться в Хьюстон, где проживает его семья.