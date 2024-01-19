В Севастополе автомобиль оказался в котловане на участке ремонтных работ

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома № 25 на улице Индустриальная.Ночью 19 января 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz нарушил скоростной режим движения, не учёл дорожные и метеорологические условия и потерял контроль над управлением машиной.
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