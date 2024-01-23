Временным главой подмосковного Дзержинского стал Андроник Пак

Бывший глава Шелухин сложил полномочия в пятницу и пожелал всем удачи.В Подмосковье депутаты выбрали временно исполняющим полномочия главы Дзержинского округа Андроника Пака, в свою очередь бывший глава Шелухин сложил полномочия в пятницу и пожелал всем удачи, сообщает тг-канал Мои Люберцы.
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