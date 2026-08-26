В Нижегородской области начался прием заявок на премию Кулибина

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о старте приема заявок на 19‑й конкурс объектов интеллектуальной собственности для присуждения премии Нижегородской области имени И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии