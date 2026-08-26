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Нижегородская правда

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В Нижегородской области начался прием заявок на премию Кулибина

В Нижегородской области начался прием заявок на премию Кулибина

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о старте приема заявок на 19‑й конкурс объектов интеллектуальной собственности для присуждения премии Нижегородской области имени И.

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