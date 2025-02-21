С лозунгом «До свидания, Ленин!» в Прибалтике останавливается производство

Резкое подорожание электроэнергии после выхода из единой с Россией энергосистемой БРЭЛЛ в прибалтийских странах стало причиной остановки крупных производственных предприятий, 21 февраля сообщает РИА Новости.
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