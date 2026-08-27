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Царьград

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Подготовьте почву в августе: используйте хвощ и сидераты

Подготовьте почву в августе: используйте хвощ и сидераты

В августе проводится комплексная подготовка почвы: после сбора урожая используется хвощ для обогащения почвы, рекомендуется вносить компост или сажать сидераты, такие как фацелия, для защиты и обогащения грунта.

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