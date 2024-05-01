Российский сапер Улуй собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске

Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй во время боев за Артемовск в Донецкой Народной Республике собрал «коллекцию» нашивок зарубежных наемников, вступивших в ряды украинской армии.