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ТАСС

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В ОП считают, что чат-боты могли бы заменить учителя в переписке с родителями

В ОП считают, что чат-боты могли бы заменить учителя в переписке с родителями

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Школы могут загружать информацию об организационных вопросах в специальные чат-боты, чтобы освободить учителей от переписки с родителями в соцсетях.

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