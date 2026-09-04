В ОП считают, что чат-боты могли бы заменить учителя в переписке с родителями

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Школы могут загружать информацию об организационных вопросах в специальные чат-боты, чтобы освободить учителей от переписки с родителями в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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