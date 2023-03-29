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Матыцин назвал новые условия МОКа в отношении спортсменов из РФ антигуманными

Матыцин назвал новые условия МОКа в отношении спортсменов из РФ антигуманными

Матыцин: МОК поступил антигуманно, лишив российских спортсменов права соревноваться Выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) условия для участия российских спортсменов в соревнованиях являются неправомерными и дискриминационными.

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