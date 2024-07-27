Харрис назовет кандидата на должность вице-президента США: сроки

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля, ФедералПресс. Вице-президент США Камала Харрис, которая в настоящее время считается главным претендентом на участие в президентских выборах от Демократической партии, объявит имя своего возможного преемника в начале августа.
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