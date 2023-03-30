Минобороны показало кадры боевой работы российских ЗРК «Бук» в зоне СВО

В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» продолжают обеспечивать защиту подразделений военнослужащих от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы.
В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» продолжают обеспечивать защиту подразделений военнослужащих от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы.
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