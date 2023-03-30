Аргументы и Факты

48 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Захарова раскрити...
  • Betahon
    Приятно, что в отличие от тупых американских представителей Госдепа и его структур, вещающих с визгом на весь мир чуш...Захарова прокомме...
  • Владлен
    Предают нас армяне. Потому, что силы в нас не чувствуют. Поэтому считают, что предательство им ничем не грозит. Интер...Захарова оценила ...

Минобороны показало кадры боевой работы российских ЗРК «Бук» в зоне СВО

Минобороны показало кадры боевой работы российских ЗРК «Бук» в зоне СВО

В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» продолжают обеспечивать защиту подразделений военнослужащих от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх