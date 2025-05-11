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О ядерной войне между Индией и Пакистаном. ЯО как гарантия неприменения ЯО

О ядерной войне между Индией и Пакистаном. ЯО как гарантия неприменения ЯО

Я уже пару раз писал о том, что творится на границе Индии и Пакистана. Но факты вынуждают меня ещё раз высказаться по поводу нового конфликта, точнее, ограниченной военной операции Индии против террористов, базирующихся на территории Пакистана.

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